Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

  • 24 фев 2026 | 21:52
  • 466
  • 0

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) постигнаха нова победа в местната ПлюсЛига. Шампионите се наложиха трудно като гости на коравия тим на Индикпол АЗС (Олшчин) с 3:1 (25:18, 25:16, 24:26, 25:20) в среща от 23-ия кръг, играна тази вечер пред над 4000 зрители.

По този начин Богданка е на 3-о място във временното класиране с 14 победи, 7 загуби и 42 точки. В следващия 24-и кръг Грозданов и компания ще са домакини на Цупрум Стилон (Гожув). Мачът е в събота (28 февруари) от 21,00 часа българско време.

Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша
Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Алекс Грозданов изигра нов отличен мач за Богданка и завърши с 10 точки (3 блока, 2 аса и 62% ефективност в атака - +10) за успеха.

Най-полезни за Богданка станаха звездата на тима Вилфредо Леон (1 блок, 3 аса, 65% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +22) и Илир Ено (1 блок, 3 аса, 56% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +14) с 24 и 22 точки за победата.

За домакините от Олшчин Моритц Карлицек реализира също 24 точки (7 аса!, 50% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +15). Павел Чешлик и резервата Артур Шварц пък завършиха с 12 и 11 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нефтохимик се справи чисто с Монтана

Нефтохимик се справи чисто с Монтана

  • 24 фев 2026 | 20:50
  • 539
  • 0
Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

  • 24 фев 2026 | 19:50
  • 561
  • 0
ЦСКА без затруднения срещу Черно море

ЦСКА без затруднения срещу Черно море

  • 24 фев 2026 | 19:39
  • 788
  • 0
Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

  • 24 фев 2026 | 17:52
  • 5757
  • 0
Преслав Петков: Волейболът за мен е удоволствие и наслада

Преслав Петков: Волейболът за мен е удоволствие и наслада

  • 24 фев 2026 | 15:27
  • 1586
  • 0
Драган Нешич вече не е наставник на Паниониос

Драган Нешич вече не е наставник на Паниониос

  • 24 фев 2026 | 15:09
  • 1054
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 26734
  • 129
Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

Трансферният прозорец в България затваря днес - Лудогорец взе звездата на Берое

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 71377
  • 84
Интер 0:0 Бодьо/Глимт, начало на второто полувреме

Интер 0:0 Бодьо/Глимт, начало на второто полувреме

  • 24 фев 2026 | 22:06
  • 4077
  • 8
Шампионската лига на живо: Нюкасъл с два гола за нула време

Шампионската лига на живо: Нюкасъл с два гола за нула време

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 36425
  • 6
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 15219
  • 14
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 19516
  • 31