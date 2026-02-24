Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) постигнаха нова победа в местната ПлюсЛига. Шампионите се наложиха трудно като гости на коравия тим на Индикпол АЗС (Олшчин) с 3:1 (25:18, 25:16, 24:26, 25:20) в среща от 23-ия кръг, играна тази вечер пред над 4000 зрители.

По този начин Богданка е на 3-о място във временното класиране с 14 победи, 7 загуби и 42 точки. В следващия 24-и кръг Грозданов и компания ще са домакини на Цупрум Стилон (Гожув). Мачът е в събота (28 февруари) от 21,00 часа българско време.

Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Алекс Грозданов изигра нов отличен мач за Богданка и завърши с 10 точки (3 блока, 2 аса и 62% ефективност в атака - +10) за успеха.

Най-полезни за Богданка станаха звездата на тима Вилфредо Леон (1 блок, 3 аса, 65% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +22) и Илир Ено (1 блок, 3 аса, 56% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +14) с 24 и 22 точки за победата.

За домакините от Олшчин Моритц Карлицек реализира също 24 точки (7 аса!, 50% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +15). Павел Чешлик и резервата Артур Шварц пък завършиха с 12 и 11 точки.