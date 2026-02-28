Мартин Кръстев: Като цяло всичко ни вървеше

Центърът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Мартин Кръстев бе обявен за втори път за MVP в първенството този сезон, след като реализира 16 точки за триумфа с 3:1 над ЦСКА в София в 19-ия кръг на efbet Супер Волей.

Нефтохимик срази ЦСКА в София в битката за третото място

"Започнахме много агресивно на сервис. Като цяло всичко ни вървеше. В третия гейм тонусът ни падна, но за сметка на това в четвъртия гейм успяхме да се съберем. Ние сме добър колектив и това ни помага“, каза Кръстев след успеха.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg