Левски се пребори за пълен обрат срещу Славия

  • 28 фев 2026 | 22:16
  • 498
  • 1
Левски се пребори за пълен обрат срещу Славия

Волейболистките на Левски София показаха характер и се пребориха за пълен обрат срещу Славия в мач от 16-ия кръг на женската "Demax+" лига. Въпреки че, загубиха болезнено втората част след изпуснати 2 геймбола, състезателките на треньора Денислав Димитров не се предадоха и направиха нужното, за да стигнат до крайното 3:2 (15:25, 24:26, 25:19, 25:22, 15:9).

Независимо от успеха, "сините" се смъкнаха на 3-о място във временното класиране с 13 победи, 3 загуби и 38 точки, с колкото е и вторият ЦПВК, но с по-добра геймова разлика. Славия остава на 8-о място с 4 победи, 12 загуби и 12 точки.

В предпоследния 17-и кръг на редовния сезон Левски ще гостува на Драгоман, докато "белите" ще гостуват на аутсайдера Варна ДКС. И двата мача са в събота (7 март).

След като стигнаха до решителния тайбрек, пред домакините от Левски бяха изправени пред ново изпитание - "сините" поведоха с 8:2, а след отпор на противника се стигна до 10:9. Все пак, от Левски отвърнаха с 5 поредни точки и заслужиха победата след 15:9 и 3:2.

Капитанът на Левски Славина Колева бе с най-полезна за победата с 21 точки (3 аса, 2 блока). Елена Коларова завърши с 18 точки (2 аса, 4 блока), а Габриела Жекова допринесе с 12 (1 ас) за успеха.

