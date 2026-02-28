Дара Стоянова се класира седма в многобоя и ще играе на финалите на обръч в Тарту

Дара Стоянова се класира седма в многобоя и ще играе на финалите на обръч и на топка на турнира по художествена гимнастика Гран При в Тарту (Естония).

Националката започна стабилно и уверено. На топка тя получи 27.250 (трудност 12.100; артистичност 7.550; изпълнение 7.600), демонстрирайки сигурност, а на обръч показа висока трудност и беше оценена с 27.800 (12.400; 7.700; 7.700).

На лента Стоянова допусна неточности и има 23.700 (9.900; 7.000; 6.800). В последното си излизане на килима с бухалки българската грация изигра добре композицията си и съдиите й дадоха 25.700 (11.500; 7.200; 7.000).

С общ сбор от 104.450 точки възпитаничката на Гергана Ботева Тлайс зае седмо място в многобоя - резултат, който утвърждава България сред водещите сили в света.

Титлата в многобоя спечели Таисия Онофрийчук (Украйна) със 114.850 точки. Сребърният медал завоюва Лилиана Левинска (Полша) с 111.000, а трета се нареди София Рафаели (Италия) със 110.150.

Доброто представяне на Стоянова й донесе участие на финалите на отделните уреди. Тя се класира сред най-добрите на обръч с пети по сила резултат и на топка с трети, като на бухалки остана на крачка от топ 8, завършвайки 9-ата, а на лента зае 18-а позиция. Според регламента на финалите влиза по една гимнастичка от държава.

Съдия за България на турнира е Силвия Митева-Янева.