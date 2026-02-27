България поведе при девойките в турнира Miss Valentine в Тарту

България поведе в класирането на отборната надпреварата при девойките на международния турнир по художествена гимнастика Miss Valentine в Тарту (Естония).

Сияна Алекова и Дея Емилова изпълниха отлични изпълнения на обръч, демонстрирайки класа, стабилност и високо ниво още в първия състезателен ден.

Стилияна Николова е спортист №8 на България за 2025 година

България води във сбор от 52.950 точки, пред Грузия с 49.950, Украйна с 49.400 и други. Участват общо 21 тима.

С първи по сила резултат Сияна Алекова се класира сред най-добрите осем за финала в неделя на обръч с резултат от 26.500 (трудност 10.900, артистичност 7.850, изпълнение 7.750).

Дара Стоянова ще представя България на Гран При в Тарту

Деа Емилова постигна втори резултат от 26.450 (D10.400, 8.000,8.050), но по регламент на финала участва по една представителка от държава.

Съдия за България на това състезание е Силвия Митева-Янева.

Отлично представяне на Лора Христова на турнир в Будапеща

Утре предстоят съчетанията с топка, а в неделя са тези с бухалки и лента, както и финалите на отделните уреди.

При жените на турнира ще участва Алекса Рашева, а в надпреварата за Гран При България ще бъде представена от Дара Стоянова.