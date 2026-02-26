Дара Стоянова ще представя България на Гран При в Тарту

Дара Стоянова ще представи България на първото за сезона състезание от веригата Гран При, което ще се проведе в рамките на един от най-престижните международни турнири - Miss Valentine в Тарту (Естония) този уикенд.

Форумът поставя началото на новия състезателен сезон и събира на едно място част от най-ярките звезди на световната художествена гимнастика. Сред водещите имена в надпреварата е световната шампионка в многобоя София Рафаели (Италия) - олимпийска медалистка и една от най-доминиращите фигури в световната гимнастика през последните години. До нея на килима ще излезе и европейската шампионка в многобоя Таисия Онофрийчук (Украйна). Конкуренцията в Тарту е изключително висока и включва още редица доказани имена: Евита Грискенас (САЩ) - олимпийска участничка и финалистка от световни първенства, Тара Драгаш (Италия) - част от силното ново поколение на италианската школа, Лиляна Левинска (Полша) - световна вицешампионка при девойките и европейска медалистка и други.

Участие ще вземат гимнастички от над 20 държави, сред които Италия, САЩ, Япония, Украйна, Казахстан, Бразилия, Полша и други.