  България продължава да води в отборната надпревара при девойките на Miss Valentine

България продължава да води в отборната надпревара при девойките на Miss Valentine

  28 фев 2026 | 13:01
България продължава да води в отборната надпревара при девойките на Miss Valentine

България продължава да води в класирането на отборната надпреварата при девойките на международния турнир по художествена гимнастика Miss Valentine в Тарту (Естония).

С общ сбор от 100.300 точки родните грации са начало пред Полша с 97.750 и Грузия с 97.000.

В съчетанията с топка Деа Емилова демонстрира увереност, стабилност и високо ниво, получавайки 25.200 (трудност 9.600; артистичност 7.950; изпълнение 7.650). С първи по сила резултат тя се класира за финала утре. Сияна Алекова допусна неточности в своето изпълнение и с 22.150 (8.700; 7.150; 6.600) зае 15-а позиция на топка. Вчера тя си осигури място сред най-добрите на обръч.

Съдия за България на турнира е Силвия Митева-Янева.

Утре предстоят съчетанията с бухалки и с лента, след които ще станат ясни призьорките в отборната надпревара и финалистките на отделните уреди.

Надпреварата в Тарту продължава с тази при жените с участието на Алекса Рашева и Гран При, където ще играе Дара Стоянова.

