  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Алекса Рашева на финал на обръч на турнира Miss Valentine 2026

Алекса Рашева на финал на обръч на турнира Miss Valentine 2026

  • 27 фев 2026 | 20:24
  • 167
  • 0
Алекса Рашева на финал на обръч на турнира Miss Valentine 2026

Алекса Рашева направи впечатляващ старт във възраст жени на международния турнир по художествена гимнастика Miss Valentine в Тарту (Естония). В първото си участие в тази категория българската грация демонстрира увереност, класа и стабилност, изпълнявайки чисто и уверено своето съчетание с обръч.

Възпитаничката на олимпийската вицешампионка Боряна Калейн получи оценка от 26.600 точки (трудност 11.400; артистичност 7.600; изпълнение 7.600) и се класира за финала с втори по сила резултат - силна заявка още в дебюта ѝ на това ниво.

Водач във временното класиране е Изабел Борхес (САЩ) с 26.750 точки, а топ три се допълва от представителката на Украйна Анастасия Икан с 26.500.

Съдия за България на надпреварата е Силвия Митева-Янева.

Утре предстоят съчетанията с топка, а в неделя с бухалки и лента, както и финалите.

