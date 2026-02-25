Стилияна Николова е спортист №8 на България за 2025 година

Стилияна Николова зае осмо място в класацията "Спортист на годината". Тя събра 309 точки в допитването до журналистите.

2025 година бе изключително успешна за Стилияна Николова. Наред с всички други завоювани през 2025-а отличия, 20-годишната състезателка по художествена гимнастика се представи блестящо на Световното първенство в Рио де Жанейро, където грабна цели 5 медала. Тя се окичи със среброто в многобоя, на лента, на обръч и отборно, като прибави и бронз на бухалки.

В добавка към това Николова спечели и 4 медала от Европейското първенство в Талин - злато на обръч, топки и бухалки, както и сребро в многобоя.