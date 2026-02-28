Алекса Рашева се класира за финалите на обръч и на топка на турнира Miss Valentine 2026 в Тарту

Българката Алекса Рашева продължава с отличното си представяне при дебюта си във възраст жени на международния турнир по художествена гимнастика Miss Valentine 2026 в Тарту (Естония) и ще играе финал и на топка.

След силния старт вчера и класиране за финала на обръч с втори по сила резултат, днес тя допусна неточности в композицията си и беше оценена с 24.350 точки (трудност 10.200; артистичност 7.600; изпълнение 6.550). Така с осми по сила резултат Рашева намери място на финала на топка.

Дебют с два от два възможни финала при жените, е силна заявка за потенциала и развитието на младата състезателка, която е водена от олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн.

Съдия за България на надпреварата е Силвия Митева-Янева.

Утре предстоят съчетанията с бухалки и с лента, а непосредствено след тях ще се проведат и финалите на отделните уреди.