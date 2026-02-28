Пирин с бърза победа срещу Славия

Отборът на Пирин (Разлог) постигна бърза 8-а победа в efbet Супер Волей. Воденият от Благовест Катранджиев тим би без проблеми като гост Славия с 3:0 (25:16, 25:20, 25:18) за малко повече от час игра в среща от 19-ия кръг на първенството, играна тази вечер в зала "Панайот Пондалов" в София.

Така разложани се затвърдиха на 7-о място във временното класиране с 8 победи, 10 загуби и 24 точки. Славия пък остава на 9-а позиция със само 3 победи, 14 загуби и 7 точки.

В следващия 20-и кръг Пирин ще почива, докато "белите" ще гостуват на Дея спорт (Бургас). Този мач е в петък (6 март) от 18,30 часа.

Мариян Наков отново бе най-полезен за Пирин с 15 точки (3 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +10) за победата. Златко Кьосев и Костадин Гаджанов добавиха по 10 точки за успеха.

За домакините от Славия Виктор Недялков и Димитър Чавдаров завършиха с по скромните 8 точки.

СЛАВИЯ - ПИРИН (РАЗЛОГ) 0:3 (16:25, 20:25, 18:25)

СЛАВИЯ: Александър Борисов 2, Виктор Недялков 8, Дейвид Барутов 6, Борис Китов 7, Димитър Чавдаров 8, Константин Динов 7 - Христо Колев-либеро (Обраян Мокуние 3)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ

ПИРИН: Любомир Агонцев 3, Мариян Наков 15, Златко Кьосев 10, Константин Манолев 6, Костадин Гаджанов 10, Костадин Козелов 5 - Дафин Коцаков-либеро

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.