  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев-Автосвят завърши редовния сезон на Изток като лидер

Любо Ганев-Автосвят завърши редовния сезон на Изток като лидер

  • 28 фев 2026 | 18:30
  • 93
  • 0
Любо Ганев-Автосвят завърши редовния сезон на Изток като лидер

Волейболистките на ВК Любо Ганев-Автосвят (Русе) завършиха като лидери редовния сезон в група Изток на второто ниво на шампионата при жените - Висшата лига. Воденият от Сашо Тодоров и Христо Кирев тим надделя като гост над Спартак Варна с 3:2 (26:24, 12:25, 22:25, 25:23, 15:5) в мач от шести кръг, изигран в морската столица.

Русенки са с 15 точки (6 победи), варненки са втори с 14 точки (4 победи, 2 загуби).

Двата отбора ще играят на полуфинали с първите два от група Запад. Предстои да станат ясни датите за срещите.

Играта започна на амплитуди, като бе доста оспорвана. Въпреки това състезателките на Любо Ганев-Автосвят поведоха в мача.

Вторият гейм бе повече от категоричен в полза на домакините от Варна, а впоследствие русенските волейболистки поддържаха инициативата. В края на третия гейм (21:16) съперникът влезе в серия и се стигна до обрат (24:21), а след това и излезе напред в срещата.

Решителната четвърта част бе на амплитуди, но в крайна сметка мачът влезе в тайбрек. Там русенки бяха безапелационни и оставиха съперника на 5 точки.

