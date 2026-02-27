Тодор Манев: Сред най-добрите са

Утре едноименния тим на Димитровград приема Марица (Пловдив). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Допуснахме тежко поражение от лидера. Предстои ни двубой с най-сериозния му конкурент – втория в класирането. Марица (Пловдив) е сред най-добре балансираните отбори в първенството. Играят с много движение и вкарат доста. Ясно е – ще ни е много трудно. Ние обаче трябва да продължим да следваме целта си – да запазим мястото си в групата. Ще стане като печелим точки“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.