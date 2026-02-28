Атлетик Билбао също не успя да срази Райо на “Вайекас”

Райо Валекано и Атлетик Билбао завършиха при 1:1 в двубой от 26-ия кръг на Ла Лига. Така баските също не успяха да спечелят на стадиона на “пчеличките”, откъдето този сезон разочаровани си тръгнаха още отбори като Барселона, Реал Мадрид и Бетис.

Може даже да се каже, че гостите донякъде бяха надиграни - особено през първото полувреме. Хорхе де Фрутос вкара за 1:0 в 35-ата минута, след като преди това домакините бяха ударили и греда. Отделно два други гола на Райо в течение на мача не бяха признати заради засади.

Атлетик успя да изравни след отлично изпълнение на Иняки Уилямс в 47-ата с едва първия точен удар на отбора.

Равенството е лоша новина и за двата отбора, защото тази точка по-скоро намалява шансовете на баските за класиране за евротурнирите, докато тимът от “Вайекас” се бори за оцеляването си.

Идната седмица ще е тежка за Атлетик, защото първо в сряда го очаква реванша срещу Реал Сосиедад от полуфиналите за Купата на краля, а след това в събота идва сблъсък с Барселона. Райо също е ангажиран с два двубоя, след като ще изиграе отложения си такъв срещу Овиедо, а после ще се изправи и срещу Севиля.