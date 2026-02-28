Популярни
ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  Добруджа
  • 28 фев 2026 | 17:07
  • 215
  • 0
Ясен Петров: Да сме малко по-скромни, да не ви казвам на какви места водихме футболистите, къде сме тренирали.

Треньорът на Добруджа Ясен Петров призова всички в клуба да са по-скромни въпреки добрите резултати от началото на пролетния полусезон. Днес тимът му спечели с 2:1 домакинството си на Черно море, а след срещата специалистът заяви:

"Да сме малко по-скромни - чак чудеса. Беше много важен мач. Мач, в който да покажем, че трудът на момчетата не е напразен. Черно море е много стойностен отбор и начинът, по който го направиха, искам да ги поздравя. Да не ви казвам на какви места водихме футболистите, къде сме тренирали.

Трябва да сме здраво стъпили на земята и да продължим по същия начин.

Говорил съм с футболистите и съм им казал, че няма нищо срамно ако си централен нападател, в един момент да играеш като централен защитник. Изключително съм доволен от Михайлов. Това не е поста му, но имахме двама наказани централни защитници. Всички се готвят и ми доставя удоволствие от работата на нашия екип с тях. Този отбор мечтае в следващия кръг да се представи достойно", каза Петров.

