Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Естония

  • 25 фев 2026 | 12:21
  • 192
  • 0
Три български състезателки ще участват международния турнир по художествена гимнастика „Miss Valentine“, който ще се проведе от 27 февруари до 1 март в Тарту, Естония.

В надпреварата страната ще бъде представена от Деа Емилова и Сияна Алекова при девойките, а при жените от Алекса Рашева, за която това ще бъде дебютно участие в тази възраст.

С гимнастичките пътуват личните им треньори Кристина Илиева, Божидара Рачева и Боряна Калейн.

Съдия за България на престижния международен турнир ще бъде Силвия Митева-Янева, съобщават от БФХГ.

