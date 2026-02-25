Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Естония

Три български състезателки ще участват международния турнир по художествена гимнастика „Miss Valentine“, който ще се проведе от 27 февруари до 1 март в Тарту, Естония.

В надпреварата страната ще бъде представена от Деа Емилова и Сияна Алекова при девойките, а при жените от Алекса Рашева, за която това ще бъде дебютно участие в тази възраст.

С гимнастичките пътуват личните им треньори Кристина Илиева, Божидара Рачева и Боряна Калейн.

Съдия за България на престижния международен турнир ще бъде Силвия Митева-Янева, съобщават от БФХГ.