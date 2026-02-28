Благотворителен футболен турнир за дами любителки с юбилейно издание в подкрепа на децата с рак в България

Десетото издание на Благотворителния турнир по футбол за дами любителки, организиран от фен клуба на Арсенал Лондон в България (ASCB) в подкрепа на онкоболните деца у нас, ще се състои в първия уикенд на март под мотото „Дом далеч от дома“.

По случай своя юбилей, за първи път турнирът ще излезе извън пределите на столицата и ще се проведе в два града – Варна и София, а всички средства, събрани по време на двете събития, ще бъдат дарени на фондация „Злато“, които осигуряват психосоциална подкрепа по време на лечение, поддържаща терапия и последващата необходимост от ресоциализация за децата с рак в България.

Каузата, която този път подкрепят Arsenal Supporters Club Bulgaria и техните партньори, е основен ремонт на дома-пансионат, който се намира в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, и в който се настаняват онкоболни деца от цялата страна, които имат нужда от продължителен престой и лечение в клиниката.

Всеки, който се разпознава в каузата и желае да я подкрепи, е добре дошъл и на двете събития, които ще се проведат съответно:

- във Варна на 7 март, събота, от 10:00 до 14:00 часа на игрищата на МСК „Владислав Варненчик“ (бул. „Света Елена“ в ж.к. „Владислав Варненчик“);

- в София на 8 март, неделя, от 10:00 до 14:00 часа на игрищата на Sport Edition в ж.к. „Люлин“6 ( ул. „Индира Ганди“ 2).

На място и в двата дни организаторите са предвидили множество приятни изненади за всички гости, като в събитията и в София, и във Варна ще вземат участие известни медийни лица.