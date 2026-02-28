Популярни
ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
Волейболистите на САЩ изпълнени с желание за реванш от България това лято

  • 28 фев 2026 | 16:30
  • 349
  • 0
Американците рекламират домакинския си турнир от Лигата на нациите в Чикаго с предстоящата битка срещу България

С огромно желание за реванш са изпълнени волейболистите на САЩ, които загубиха от България с 2:3 гейма на 1/4 -финалите на световното първенство във Филипините. Поражението бе реализирано след като водеха с 2:0 гейма, но „лъвовете“ направиха невероятен обрат до победа с 3:2, а с това изхвърлиха съперника от борбата за медалите.

Реваншът ще бъде преследван на домакинския турнир от Волейболната лига на нациите това лято, където американците ще се срещнат с родните национали. Надпреварата е от третата седмицата на VNL и ще се проведе от 15 до 19 юли в емблематичната NOW Arena в Чикаго.

Именно поради тази причина волейболистите на България бяха избрани от САЩ за първата мащабна акция по рекламирането на домакинския си турнир от най-престижната световна надпревара.

Бронзовият медалист от олимпийските игри пред 2024 година и №5 в световната ранглиста САЩ ще се срещне с „лъвовете“, които са сребърни медалисти от световното през 2025 и №9 в света, на 18 юли от 20:00 часа местно време.

„САЩ срещу България, отново кръстосват шпаги! Ще бъдете ли в NOW Arena за реванша от Световното първенство? Осигурете си местата сега, за да гледате на живо предстоящият двубой от Лигата нациите в Чикаго, който ще се играе в събота, 18 юли, от 20:00 ч.“, написаха в социалните мрежи организаторите.

Продажбата на билети за турнира върви в пълна сила, а пропуските могат да се закупят тук

На турнира в Чикаго България започва срещу шампиона от Лигата на нациите 2025 Полша, а надпреварата в САЩ ще събере едни от най-класните отбори в света..

