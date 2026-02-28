Популярни
Севлиево изпусна трите точки в Разград
  28 фев 2026
Дублиращият отбор на Лудогорец и Севлиево завършиха наравно 1:1 в среща от 22-рия кръг на Втора лига, играна на базата на "орлите" в Разград. Иван Аврамов откри резултата за гостите още в първата минута, а към края на двубоя Йоан Йорданов (82') се разписа за "зелените".

Тимът на Николай Панайотов пропусна добра възможност да запише втора поредна победа, след тази срещу Марек (1:0) преди две седмици.

Лудогорец II остава без успех през пролетта, но поне временно се изкачи на 9-ата позиция в класирането. В следващия кръг момчетата на Тодор Живондов гостуват на лидера Дунав, а за Севлиево предстои визита на Фратрия.

