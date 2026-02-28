Без голове в Несебър

Популярни
ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  • 28 фев 2026 | 16:06
  • 751
  • 3
Черноморец (Бургас) и Локомотив (Горна Оряховица) не излъчиха победител в мач от 22-рия кръг на Втора лига. На Градския стадион в Несебър съперниците не стигнаха до гол, завършвайки 0:0.

Първото полувреме премина при равностойна игра, без сериозни ситуации пред врати. През втората част "акулите" натиснаха своя съперник и можеха да стигнат до победата. Двайсетина минути преди края на мача Димитър Костадинов пропусна изгодна ситуация.

Фратрия се събуди, Пирин с издънка на "Христо Ботев" срещу предпоследния
Фратрия се събуди, Пирин с издънка на "Христо Ботев" срещу предпоследния

В 85-ата минута пък удар с глава на Живко Петков по чудо не спря в мрежата, минавайки на сантиметри от гредата.

Халф на Лудогорец все по-близо до завръщане в игра

  • 28 фев 2026 | 15:29
  • 931
  • 0
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 15841
  • 35
Фратрия се събуди, Пирин с издънка на "Христо Ботев" срещу предпоследния

  • 28 фев 2026 | 16:00
  • 11113
  • 7
Симов: Липсваше ни завършващият удар

  • 28 фев 2026 | 14:46
  • 645
  • 0
Хосу Урибе: Поздравления за Салидо, отиде в много добър европейски отбор

  • 28 фев 2026 | 14:37
  • 704
  • 0
Смоленски: Отново нямахме късмет пред гола

  • 28 фев 2026 | 14:31
  • 513
  • 0
11-те на Септември и ЦСКА, промени при "червените"

  • 28 фев 2026 | 16:27
  • 7988
  • 22
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 15841
  • 35
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

  • 28 фев 2026 | 16:01
  • 7296
  • 14
Ливърпул 1:0 Уест Хам, ранен гол на Екитике

  • 28 фев 2026 | 17:00
  • 1657
  • 0
Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 14290
  • 40
Барселона - Виляреал (съставите)

  • 28 фев 2026 | 16:31
  • 874
  • 3