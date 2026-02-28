Без голове в Несебър

Черноморец (Бургас) и Локомотив (Горна Оряховица) не излъчиха победител в мач от 22-рия кръг на Втора лига. На Градския стадион в Несебър съперниците не стигнаха до гол, завършвайки 0:0.

Първото полувреме премина при равностойна игра, без сериозни ситуации пред врати. През втората част "акулите" натиснаха своя съперник и можеха да стигнат до победата. Двайсетина минути преди края на мача Димитър Костадинов пропусна изгодна ситуация.

Фратрия се събуди, Пирин с издънка на "Христо Ботев" срещу предпоследния

В 85-ата минута пък удар с глава на Живко Петков по чудо не спря в мрежата, минавайки на сантиметри от гредата.