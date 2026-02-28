Фратрия разби "шоколадите" за първа пролетна победа

Популярни
ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  28 фев 2026
Фратрия спечели с 3:0 гостуването си на Спортист (Своге) от 22-рия кръг на Втора лига. Валентин Йосков (23') и Даниел Халачев (39') се разписаха за "братлетата" през първото полувреме, а след почивката Вадим Дижинари (68') оформи класическия резултат.

Това бе първи успех за тима на Алексей Савинов през пролетта, след двете поредни равенства срещу Етър (1:1) и Марек (1:1). По този начин Фратрия се бетонира на втората позиция, като си осигури преднина от 9 точки пред третия Вихрен, който обаче е с мач по-малко. 

Спортист остава над опасната зона, като отборът на Ахмед Хикмет записа първо поражение от 5 кръга насам.

Снимки: Startphoto

