Торино приема Финалната четворка на Шампионската лига

Италианският град Торино ще бъде домакин на Финалната четворка на най-престижния европейски турнир - Шампионската лига, която ще се проведе в емблематичната Иналпи Арена на 16 и 17 май (събота и неделя). Европейската конфедерация (CEV), Италианската волейболна федерация и местните институции постигнаха споразумение след положителния с проведените през 2023 г. Суперфинали.

Четирите най-добри отбора в Европа ще се изправят един срещу друг, за да се борят за най-желания трофей.

Градът и Арена Иналпи са се превърнали в синоним на елитния спорт от Зимните олимпийски игри през 2006 г. В Торино са се провеждали и други много големи събития: сред финали на ATP турнири, финалната фаза на световното първенство по волейбол през 2018 г.