Лудогорец е платил сериозна сума за Салидо

Авторитетното испанско издание Marca разкри, че трансферът на Алберто Салидо от Берое в Лудогорец е за сума от приблизително един милион евро. Испанският нападател направи прехода към клуб, който редовно участва в европейските турнири, след изключителен сезон в България“, написа изданието.

„Салидо привлече значителен интерес от европейския пазар, както и от водещите клубове от България. Накрая Лудогорец победи останалите в сделка, сключена четири часа преди края на трансферния прозорец в България, плащайки трансферна сума от близо един милион евро на Берое", се казва още в материала.