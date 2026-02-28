Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец е платил сериозна сума за Салидо

Лудогорец е платил сериозна сума за Салидо

  • 28 фев 2026 | 09:59
  • 1031
  • 0

Авторитетното испанско издание Marca разкри, че трансферът на Алберто Салидо от Берое в Лудогорец е за сума от приблизително един милион евро. Испанският нападател направи прехода към клуб, който редовно участва в европейските турнири, след изключителен сезон в България“, написа изданието.

„Салидо привлече значителен интерес от европейския пазар, както и от водещите клубове от България. Накрая Лудогорец победи останалите в сделка, сключена четири часа преди края на трансферния прозорец в България, плащайки трансферна сума от близо един милион евро на Берое", се казва още в материала.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Важен футболист на Гигант се възстановява след операция

Важен футболист на Гигант се възстановява след операция

  • 28 фев 2026 | 09:46
  • 228
  • 0
Кристиан Макун към феновете: Искам да ви поканя на стадиона! Разчитаме на вашата подкрепа в тази красива история

Кристиан Макун към феновете: Искам да ви поканя на стадиона! Разчитаме на вашата подкрепа в тази красива история

  • 28 фев 2026 | 09:34
  • 3262
  • 3
Втора лига стартира с 5 срещи

Втора лига стартира с 5 срещи

  • 28 фев 2026 | 09:23
  • 387
  • 0
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2108
  • 5
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 6189
  • 55
Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

  • 28 фев 2026 | 07:30
  • 2369
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 383
  • 3
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 6189
  • 55
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2108
  • 5
Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

  • 28 фев 2026 | 07:30
  • 2369
  • 0
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:06
  • 1486
  • 0
Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

  • 28 фев 2026 | 01:30
  • 7448
  • 5