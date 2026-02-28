Популярни
Весела Лечева излезе с открито писмо по повод проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести

  • 28 фев 2026 | 12:56
  • 492
  • 0
Весела Лечева излезе с открито писмо по повод проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева излезе с открито писмо по повод проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести.

След намеса на ММС националите по вдигане на тежести остават на "Спортпалас"
След намеса на ММС националите по вдигане на тежести остават на "Спортпалас"

"С тревога и безпокойство следя ситуацията в Българската федерация по вдигане на тежести. Вчера националният ни тим беше изправен пред заплахата да спре своята подготовка за Европейското първенство. Тази криза продължава от седмици, а упорството на бившия президент Стефан Ботев, който се опитва да саботира работата, е напълно недопустимо. По този начин той вреди на състезатели, треньори, клубове. Нанася щети на целия български  спорт преди Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.

Само преди броени дни Карлос Насар стана Спортист №1 на годината в конкуренцията на световни и европейски шампион от различни спортове. 2025-а бе изключително успешна за българския спорт. 2026-а започна по същия начин, с най-силните за България Зимни олимпийски игри в последните 20 години.

На този фон действия на президенти като Стефан Ботев, които са загубили избори, но с административни трикове и злоупотреба с правосъдие, опитват да удържат властта, са срамно петно за българския спорт.

Като Председател на БОК, но и като представител на спортното семейство, призовавам да върнем феърплея и нормалните отношения в българския спорт. Той се нуждае от ясни правила и законност, а не от злоупотреба с правосъдие.

Обръщам се и към всички мои колеги, големи имена на спорта - не позволявайте да бъдете използвани в чужди сценарии. Пазете името си, помнете, че за Вас е звучал националният химн. Не пречете на спортисти, треньори и специалисти да показват сега своите възможности, да се развиват, да печелят победи, да градят бъдещето на българския спорт", се казва в писмото на Весела Лечева.

