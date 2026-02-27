"Спортист на годината" в Перник ще е следващата седмица

Церемонията по награждаване на „Спортист на годината“ за 2025 г. ще се състои на 5 март от 18:00 ч. в малкия салон на Общински комплекс „Дворец на културата“, съобщи за БТА експертът от Община Перник Десислава Стойова.

Тя оповести списъка с десетте спортисти, които ще бъдат наградени, подредени по азбучен ред.

Габриела Спасова – сумо, Димитър Величков – таекуон-до ITF, Иво Валентинов – баскетбол, Илиян Миланов – волейбол, Калоян Иванов – сумо, Мартин Петров – шотокан карате до, Патрик Генов – смесени бойни изкуства, Светослава Евстатиева – таекуон-до ITF, Стивън Йорданов - шотокан карате до, Тина Хаджиева - таекуон-до ITF

Волейболният клуб Миньор оттегли кандидатурата на състезателката Бояна Бисер Боянова. Ръководството излезе с официална позиция, в която изразява несъгласието си с подредбата на класацията. Това е и причината кандидатурата на Боянова да бъде извадена, подчертават от клуба.

