Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. След намеса на ММС националите по вдигане на тежести остават на "Спортпалас"

След намеса на ММС националите по вдигане на тежести остават на "Спортпалас"

  • 28 фев 2026 | 10:53
  • 160
  • 0
Министерството на младежта и спорта (ММС) публикува позиция във връзка с информация, че националните отбори на България по вдигане на тежести за мъже и жени, които са на подготвителен лагер във варненската база "Спортпалас", са принудени да напуснат.

"След намесата на ръководството на Министерството на младежта и спорта националните състезатели по вдигане на тежести ще продължат подготвителния си лагер в Национална спортна база "Спортпалас". По този начин се гарантира нормалното протичане на подготовката на състезателите за предстоящото Европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми през април 2026 г.

Министерството на младежта и спорта няма да допусне нито един състезател да бъде лишен от възможността да тренира.

ММС и Национална спортна база ЕАД ще продължат да съдействат активно за намирането на устойчиво и дългосрочно решение на възникналата ситуация, така че подготовката на състезателите да протича безпрепятствено и да се осигури стабилност за бъдещите им участия", се посочва в позицията от ММС.

