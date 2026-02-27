Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Зрелищно състезание по колокрос в парк "Борисова градина" в първия ден на март

Зрелищно състезание по колокрос в парк "Борисова градина" в първия ден на март

  • 27 фев 2026 | 17:43
  • 96
  • 0
Зрелищно състезание по колокрос в парк "Борисова градина" в първия ден на март

На 1 март 2026 г. Столичният колодрум в парк "Борисова градина" в София (познат и като Vidas Art Arena) ще се превърне в сцена на едно от най-зрелищните колоездачни събития в България – състезанието по колокрос за Купа Doltcini и Държавен личен шампионат.

Колокросът е динамична и атрактивна дисциплина, която съчетава елементи от шосейното и планинското колоездене, но се провежда на къси, затворени трасета с разнообразен терен – кал, трева, стръмни изкачвания и изкуствени препятствия. Състезателите преминават през бързи завои, кални участъци и бариери, често носейки велосипедите си на рамо – истинско изпитание за физическата издръжливост и психическата устойчивост.

Очакват се оспорвани и емоционални надпревари между най-добрите български колоездачи, които ще се борят за националната титла и за отличията в Купа Doltcini. Събитието предлага не само спортно съревнование на високо ниво, но и истинско зрелище за публиката.

Програмата включва музика, зона за храна и напитки, както и активности, подходящи за цялото семейство. Достъпът е свободен.

Дата: 1 март 2026 г. (неделя)

Начало: 10:00 часа; Награждаване: около 16:00 часа

Място: парк "Борисова градина", район Столичен колодрум (Vidas Art Arena)

Локация: ТУК

Линк към събитието във Фейсбук: ТУК

Следвай ни:

Още от Други спортове

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 13849
  • 11
Трето решение на съда потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

Трето решение на съда потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 27 фев 2026 | 09:39
  • 4883
  • 8
Шесто място за България в отборната част на фехтовка в Грузия

Шесто място за България в отборната част на фехтовка в Грузия

  • 27 фев 2026 | 02:30
  • 751
  • 0
Димитър Илиев проведе среща с Карлос Насар

Димитър Илиев проведе среща с Карлос Насар

  • 26 фев 2026 | 20:06
  • 1271
  • 0
Карлсен срещу Гукеш, но без две суперзвезди на Norway Chess 2026

Карлсен срещу Гукеш, но без две суперзвезди на Norway Chess 2026

  • 26 фев 2026 | 19:23
  • 1236
  • 0
Пловдив събира олимпийски шампиони, духовни лидери и държавници за на нова национална кауза

Пловдив събира олимпийски шампиони, духовни лидери и държавници за на нова национална кауза

  • 26 фев 2026 | 19:07
  • 624
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 ЦСКА 1948

Славия 0:0 ЦСКА 1948

  • 27 фев 2026 | 17:45
  • 3910
  • 4
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 15849
  • 29
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 31355
  • 51
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 46515
  • 71
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 20623
  • 3
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 13849
  • 11