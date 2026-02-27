Зрелищно състезание по колокрос в парк "Борисова градина" в първия ден на март

На 1 март 2026 г. Столичният колодрум в парк "Борисова градина" в София (познат и като Vidas Art Arena) ще се превърне в сцена на едно от най-зрелищните колоездачни събития в България – състезанието по колокрос за Купа Doltcini и Държавен личен шампионат.

Колокросът е динамична и атрактивна дисциплина, която съчетава елементи от шосейното и планинското колоездене, но се провежда на къси, затворени трасета с разнообразен терен – кал, трева, стръмни изкачвания и изкуствени препятствия. Състезателите преминават през бързи завои, кални участъци и бариери, често носейки велосипедите си на рамо – истинско изпитание за физическата издръжливост и психическата устойчивост.

Очакват се оспорвани и емоционални надпревари между най-добрите български колоездачи, които ще се борят за националната титла и за отличията в Купа Doltcini. Събитието предлага не само спортно съревнование на високо ниво, но и истинско зрелище за публиката.

Програмата включва музика, зона за храна и напитки, както и активности, подходящи за цялото семейство. Достъпът е свободен.

Дата: 1 март 2026 г. (неделя)

Начало: 10:00 часа; Награждаване: около 16:00 часа

Място: парк "Борисова градина", район Столичен колодрум (Vidas Art Arena)

Локация: ТУК

Линк към събитието във Фейсбук: ТУК