Българките записаха загуби на четвъртфиналите в Мюлхайм

Стефани Стоева, Габриела Стоева и Калояна Налбантова отпаднаха на четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 300" в германския град Мюлхайм.

Поставените под номер 1 на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева загубиха от осмите в схемата Ли Цзин Бао и Сюй Мин Ло (Китай) с 10:21, 18:21 за 44 минути.

Вторият гейм беше изключително оспорван, а сестрите се доближиха на 18:19, но китайките взеха следващите две разигравания и затвориха мача.

19-годишната Налбантова изигра страхотен двубой, но отстъпи пред номер 4 Томока Миядзаки (Япония) с 21:18, 18:21, 15:21 за час и 13 минути на корта.

Възпитаничката на Стилиян Макарски взе първия гейм и водеше до средата на втория, но в края японката успя да изравни. В третата част също се игра равностойно до средата, след което Миядзаки от 5:0 за 17:12 и затвори мача.

Междувременно, Елена Попиванова допусна поражение в третия кръг на единично на международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Харлем (Нидерландия).

Българката, която е поставена под номер 15 в схемата, беше надиграна от Янаника Рамеш (Индия) с 21:16, 23:21 за 34 минути.

Снимки: Sportal.bg