13-о място за България на сабя за младежи на ЕП по фехтовка

  27 фев 2026 | 20:28
  • 140
  • 0
13-о място за България на сабя за младежи на ЕП по фехтовка

Българският отбор на сабя за младежи в състав Симеон Далеков, Николай-Томас Георгиев, Никола Меицов и Станимир Пелов се класира на 13-о място на Европейското първенство по фехтовка в Тбилиси (Грузия). В турнира участваха 18 тима.

Българите стартираха от втория кръг на елиминациите срещу Германия и отстъпиха с 37:45. В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о те загубиха след оспорвана игра от Грузия с 44:45, победиха Гърция с 45:37 и в последния двубой надделяха над Великобритания с 45:34, с което заеха 13-а позиция в крайното класиране.

Шесто място за България в отборната част на фехтовка в Грузия
Шесто място за България в отборната част на фехтовка в Грузия

В турнира на шпага за девойки на пътеките излязоха 23 отбора. Виктория Велиславова, Михаела Стефанова и Александра Сучкова започнаха също от втория кръг на елиминациите срещу Швейцария. Българките отстъпиха с 40:45. В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о тимът загуби от Норвегия с 31:45 и от Турция с 31:45 и след това записа ново поражение от Швеция с 23:45. Така националите завършиха 16-и, съобщават от БФ Фехтовка.

