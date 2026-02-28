Перейра освобождава титлата, Прохазка и Улберг ще спорят за пояса

Иржи Прохазка или Карлос Улберг ще бъде новият шампион на UFC в лека тежка категория през април, след като Алекс Перейра оваканти пояса.

Двамата бойци са потвърдени за главния двубой на UFC 327, където ще се изправят един срещу друг в битка за безспорната титла. В петък от UFC официално обявиха, че Прохазка ще се бие с Улберг за шампионския пояс, след като досегашният носител Алекс Перейра го е освободил, вероятно за да се премести в тежка категория.

Галавечерта UFC 327 ще се проведе на 11 април в :Kaseya Center" в Маями. Като основен подгряващ двубой е потвърден дуелът за титлата в категория муха между шампиона Джошуа Ван и Тацуро Таира.

Оттеглянето на Перейра отваря пътя за Прохазка (32-5-1), който допусна две загуби в шампионски битки срещу „Поатан“. Чехът спечели титлата в полутежка категория през 2022 г., след като завърши един от най-великите мачове в историята със събмишън над ментора на Перейра, Гловър Тейшейра.

Впоследствие той се отказа от пояса поради контузия, а по-късно беше победен от Перейра в мач за овакантената титла. Перейра надделя над Прохазка и в реванша на UFC 303, но чешката звезда се завърна с два поредни нокаута в третия рунд над Халил Раунтри и Джамахал Хил.

Карлос Улберг (13-1) постепенно си проправи път в ранглистата при 93-килограмовите. След като дебютира със загуба през 2021 г., той започна впечатляваща серия в дивизията. Боецът от Нова Зеландия е в серия от девет поредни победи, последната от които бе нокаут в първия рунд над Доминик Рейес през септември. Рейес също има победа над бившия шампион на UFC Ян Блахович.

Останалата част от картата на UFC 327 също беше разкрита.

Основна карта

Иржи Прохазка срещу Карлос Улберг

Джошуа Ван срещу Тацуро Таира

Къртис Блейдс срещу Джош Хокит

Бенеил Дариуш срещу Мануел Торес

Доминик Рейес срещу Джони Уокър

Предварителна карта

Азамат Мурзаканов срещу Пауло Коста

Патрисио Питбул срещу Арън Пико

Матеуш Гамрот срещу Естебан Рибович

Къб Суонсън срещу Нейт Ландуер

Кевин Холанд срещу Ранди Браун

Келвин Гастелъм срещу Висенте Луке

Татяна Суарес срещу Лупи Годинес

Кристофър Алвидрес срещу Франсиско Прадо