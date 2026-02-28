Емери: Първият гол промени всичко

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери сподели мнението си след поражението с 0:2 от Уулвърхамптън в мач от 28-ия кръг на Премиър лийг.

„Благодарен съм на нашите фенове, че бяха с нас в това дерби. Начинът, по който играхме през първото полувреме, беше просто фантастичен. Не успяхме да вкараме, но създадохме достатъчно голови положения, доминирахме и не допуснахме гол. През втората част обаче, след като те отбелязаха, ходът на мача се промени изцяло. Опитвахме се, но ритъмът постоянно се нарушаваше. Беше трудно да поддържаме темпо, да се стремим да доминираме и да създаваме шансове. В крайна сметка загубихме", отчете Емери.

Астън Вила се срина срещу последния и даде шанс на преследвачите си

„Сега е моментът, в който феновете и всички останали трябва да бъдем заедно, и ние се нуждаем от тяхната подкрепа. Трябва да постигнем целите си, като създадем прекрасна атмосфера на стадион „Вила Парк“, защото те бяха тук с нас. Също така ще се опитаме да подкрепим играчите, да им помогнем и отново да си върнем добрата форма и доброто настроение", добави испанският специалист.

След загубата на "Молиню" Астън Вила заема трето място в класирането с актив от 51 точки.

