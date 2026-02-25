Александър Николов е Спортист №2 на България

Александър Николов е на второ място в класацията "Спортист на годината" за 2025-а. Церемонията за най-важната награда в българския спорт е излъчвана на живо в Sportal.bg.

Александър Николов получи 913 точки от допитването сред 117 журналисти, участвали в анкетата.

През 2025-а година Алекс Николов бе лидерът и и моторът на националния отбор по волейбол за мъже, който игра финал на Световното първенство във Филипините.

22-годишният универсален волейболист стана по безапелационен начин реализатор №1 на Мондиал 2025 със 173 точки.

Високият 207 сантиметра волейболист бе избран и за Спортист №1 на София за 2025 година.

Александър Николов бе избран за волейболист №2 в света за 2025 година от Международната федерация по волейбол (FIVB).

С клубния си отбор Кучине Лубе (Чивитанова) Алекс Николов спечели Купата на Италия през 2025 година и игра финал срещу Тренто в битката за Скудетото, както и финал в турнира Чалъндж къп.