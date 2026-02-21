Боряна Калейн и Невяна Владинова се срещнаха с фенове в Плевен

Олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн и вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика, председател на Комисията на атлетите към Световната гимнастика и член на Изпълнителния комитет на международната централа Невяна Владинова се срещната с фенове в Плевен - родния град на Владинова.

Събитието събра десетки почитатели на художествената гимнастика, които имаха възможност да се срещнат на живо с двете спортистки, оставили ярка следа в историята и развитието на българския и световния спорт.

По време на срещата Калейн и Владимова споделиха вдъхновяващи моменти от своя път в спорта, отговориха на въпросите на публиката и подариха незабравими мигове чрез автографи и снимки на всички желаещи.

Специален акцент в програмата беше участието на талантливите деца от СКХГ Елегант Плевен, които впечатлиха присъстващите със своите красиви съчетания, съобщават от БФХГ.