  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  Отлично представяне на Лора Христова на турнир в Будапеща

Отлично представяне на Лора Христова на турнир в Будапеща

  24 фев 2026 | 13:23
  • 209
  • 0
Отлично представяне на Лора Христова на турнир в Будапеща

Състезателката на Нюанс-НСА Лора Христова взе участие в 32-рото издание на международния турнир по художествена гимнастика Gracia Fair Cup, проведен в Будапеща, Унгария. Тазгодишната надпревара се отличи с изключително силна конкуренция, с участието на водещи гимнастички от Европа, включително национални състезателки на Русия под неутрален флаг и представителки на Италия.

Със стабилна, уверена и силна игра в многобоя Лора се класира на престижното 8-о място в крайното подреждане, демонстрирайки класа, характер и отлична подготовка.

Отличното ѝ представяне ѝ осигури участие във всички четири финала на отделните уреди. Във финала на обръч тя показа концентрация, артистичност и техническа прецизност и заслужено спечели бронзов медал.

Във финала на топка, след допуснати неточности, зае 5-о място, а на лента остана на 4-та позиция, само на крачка от отличието.

Съчетанието с бухалки впечатли публиката и „взриви“ залата със своята динамика, изразителност и силно присъствие, оставяйки ярка следа от българското участие.

Съдия за България на състезанието беше Мария Гатева.

