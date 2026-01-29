Популярни
  29 яну 2026
На специална церемония днес за „Спортист на годината 2025“ в община Чирпан беше отличен Николай Георгиев (Анакин). Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Призът му беше връчен по повод 30-тото място в генералното класиране и 11-то във възрастовата група 30–34 години във фитнес състезанието HYROX London Excel, което се проведе през декември м.г. в Лондон и съчетава бягане и функционални тренировки.

За „Треньор на годината“ бе отличен Петър Шопов, а „Отбор на годината“, спечели мъжкият тим на футболен клуб „Чирпан“.

„Празничното 20-о издание на „Спортист на годината“ показа не просто статистика и медали, а общност, която вярва в спорта като път към развитие, характер и бъдеще. Чирпан аплодира своите герои – и с нетърпение гледа към следващата година. Спортът е един от приоритетите за Община Чирпан“, каза Диляна Стоянова ръководител на дирекцията по култура, образование и спорт в община Чирпан и организатор на събитието.

Сред отличените бяха още Преслава Ташева, капитан на кадетския волейболен отбор, получи приза „Модна спортна икона“, а Деница Георгиева и Калоян Йорданов от Клуб по спортни танци „Меджик степ“ бяха отличени като „Спортната двойка“ на годината.

Наградата за „Най-добър дебют“ заслужено отиде при боксьора Митко Райков от Спортен клуб „Преториан Файт Тийм“, за „Най-перспективен млад спортист“ бе отличена лекоатлетката Карина Милчева от Спортен клуб по лека атлетика „Спринт“ – Чирпан. В категорията „Боец на годината“ бяха наградени баскетболистите Иван Петров и Алекс Копаров. Призът за „Феърплей“ бе връчен на капитана на Волейболен клуб „Яворов“ Василена Батинкова.

По време на церемонията заместник-кметът на община Чирпан Иван Станчев, поздрави присъстващите и подчерта, че спортът е един от факторите, който допринася за възпитание, дисциплина и общностен дух.

БТА припомни, че тежкоатлетът Габриел Маринов бе избран за "Най-добър спортист на Стара Загора 2025".

