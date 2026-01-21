Плевен избра тенисистката Росица Денчева за "Спортист на годината"

Тенисистката Росица Денчева стана носител на отличието "Спортист на годината" на община Плевен за 2025 г. Наградата й бе връчена тази вечер на церемония в зала "Катя Попова" от кмета на Общината д-р Валентин Христов.

Росица Денчева през годината достигна до полуфинал за девойки на турнира от големия шлем "Ролан Гарос" в Париж. Взе участие на турнира от големия шлем за девойки "Уимбълдън". Има и два спечелени турнира ITF за жени.

За медиите след награждаването Росица Денчева каза, че за нея това признание и доверие е голяма чест. Те й дават допълнителна мотивация да работи още по-усърдно и да дава най-доброто от себе си.

Нейни подгласници станаха Йоана Константинова от Тенис клуб "Плевен – Професионален спортен клуб" и Христеа Нинова - от Боксов клуб "ДСД Боксинг". През миналата година Константинова зае третото място в класацията. Миналогодишният победител в анкетата Альоша Илиев от Спортен клуб по борба – Плевен" тази година остана осми. В топ 10 за спортист на община Плевен за 2025 година бяха номинирани 29 спортисти от десет вида спорт. В тази категория нямаше възрастово ограничение.

"Ролята на треньора е не само да въвежда, съпътства и води към нови върхове спортистите. Треньорът учи своите възпитаници да поемат отговорност и рискове, да не отстъпват и да не се предават. Треньорът е мотиватор, ментор, кумир, приятел и семейство. Треньорите създават не само спортисти. Те създават личности", каза водещата на вечерта Елица Славова.

В тази категория бяха номинирани седем треньори. За "Треньор на годината 2025" на община Плевен бе обявен Георги Гетов от Спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) Спартак Плевен. В благодарственото си слово той каза, че треньорите са социално зло, но винаги се борят с трудностите и дават на своите възпитаници най-силното качество – трудолюбието и да са борбени във всяка една ситуация.

Призът "Отбор на годината 2025" бе присъден на баскетболния Спартак. Треньор на тима е Тодор Тодоров. Той получи приза заедно с баскетболиста Виктор Гергов.

Плакети за навършени кръгли годишнини през миналата година получиха спортни деятели, треньори и бивши спортисти. Тази година това са: бившият футболист Славейко Иванов, който навършва 80 години; Цоло Божилски (борба - 75-години); Богдан Николов (мотоциклетизъм – 70 години); Наско Асенов (Фонката) (футбол – 70 години); Галя Николова (лека атлетика – 60 години); Марияна Костова (волейбол – 60 години); Камен Пенчев (кикбокс - 60-години).

На церемонията бяха връчени и две нови отличия. Получиха ги представителният отбор "Жени" по стрелба на Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – Плевен с ръководител на отбора Иван Геловски и отборът на Клуб по пожароприложен спорт – Плевен с ръководител Георги Станчев.

Наградите на най-добре представилите се ученици на Държавните финали на Ученическите игри 2024/2025 г. заслужиха отборът девойки – Държавен шампион по лека атлетика за възраст VIII-X клас, с ръководител – Мариян Георгиев от Математическа гимназия "Гео Милев" и представителите на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов" с ръководител - Пламен Нанков, които са Държавен шампион по баскетбол за юноши VIII-X клас на Ученически игри.

В раздел "Перспективни състезатели" бяха номинирани 29 състезатели до 14 години.

Тази година бе учредена и още една специална награда: Приз за издигане престижа на Плевенския спорт. Получи я почетният гражданин на Плевен и носител рекордните шест пъти на отличието „Спортист на годината“, олимпийският шампион от Токио 2020 Ивет Горанова.

Наградите в различните категории връчиха областният управител Мартин Мачев, председателят на Общинския съвет Иван Малкодански, кметът Валентин Христов, заместник-кметовете Елина Димитрова и Лидия Петкова, общинският съветник и заместник-председател на Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм Росен Височков и началникът на отдел "Спорт" към Община Плевен Ваня Първанова.

За доброто настроение на присъстващите се погрижиха Вокална формация от Общински хор "Гена Димитрова" и момичетата от Спортен клуб по мажоретен спорт "Еуфория" при Средно училище "Иван Вазов" с треньор Надя Тодорова.