Легендата Тери останал недоволен, че не е бил част от временния щаб на отбора след уволнението на Мареска

Бившият капитан на английския футболен клуб Челси - Джон Тери, е недоволен, че не е бил част от временния треньорски щаб на отбора след уволнението Енцо Мареска в началото на годината. Мениджърът на състава до 21 години на „сините“ Калъм Макфарлън беше избран да ръководи в седмицата до назначаването на Лиъм Росиниър, а Джон Тери дори не беше сред помощниците в щаба на Макфарлън, което го е оставило разочарован.

„Не съм раздразнен, а по-скоро по-разочарован, защото определено бях част от треньорите в академията, които направиха скока към мъжкия тим без мен. Дори да не съм поел отбора, Калъм го направи и донесе добър резултат“, каза англичанинът във видео в Ютуб канала Golf Life. С Калъм Макфарлън начело, Челси постигна равенство в гостуване срещу Манчестър Сити в първенството, но и поражение от Фулъм. „Все пак имам чувството, че трябваше да бъда част от това. Хората трябва да вземат решения. Обичам като го правят и казват „да“ или „не“. Очевидно собствениците, или който и да е взел тези решения - спортните директори, са казали „не“ на това да ме включат в плановете си по някаква причина. Не знам защо“, добави Тери.

Като играч бившият английски национал беше капитан на Челси между 2004 и 2017 година, като в този период изигра 717 мача със синята фланелка, в които отбеляза 67 гола. 41 от тези попадения дойдоха във Висшата лига, с което Тери остана в историята като най-резултатния централен бранител в английския елит. След оттеглянето си от професионалния футбол 45-годишният англичанин беше асистент на Дийн Смит в Астън Вила и Лестър.

