Над 10 000 се очаква да се включат в 43-тия Софийски маратон

Регистрацията за 43-тото издание на Wizz Air Sofia Marathon тече на официалния уебсайт на маратона www.sofiamarathon.bg. Над 500 души вече се възползваха от възможността за ранна регистрация, отворена за участници от средата на февруари.

Най-голямото шосейно бягане в България и водещо събитие в календара на спортна София ще се проведе на 10 и 11 октомври 2026 г. със старт в сърцето на столицата – пл. „Александър Батенберг“.

Тази година организаторите от Асоциация “Спорт в свободното време” очакват събитието да събере над 10 000 участници от страната и чужбина. Софийският маратон е събитие с утвърдена международна репутация, емблематични трасета през централната градска част и разнообразни дистанции, подходящи както за професионални атлети, така и за любители и начинаещи бегачи. Атмосферата на маратона превръща уикенда в истински спортен празник за града.

На 10 октомври (събота) ще бъдат дадени стартовете на 5 км и 10 км, а на 11 октомври (неделя) ще се проведат дисциплините полумаратон (21 км) и маратон (42 км). Регистрацията ще бъде отворена до изчерпване на стартовите номера в съответните квоти.

Повече информация за регистрационните такси, периоди и квоти по дисциплини може да бъде открита ТУК! Подробности за програмата ще бъдат обявени допълнително като тази година се очаква маратонът да предложи още по-богата културно-развлекателна програма, съпътстващи събития и още по-разнообразна експо зона.