Над 80 бегачи ще стартират в планинска надпревара за издръжливост край Свети Влас

Повече от 80 състезатели ще стартират в неделя (1 март) в центъра на Свети Влас в планинското състезание RAT WHO, съобщиха организаторите. След дебютното си издание през 2024 година, надпреварата се провежда отново с по-мащабна организация и допълнителни предизвикателства за участниците.

За трета поредна година организатор на събитието е "Любители на спорта - Несебър", с подкрепата на Кметство Свети Влас. Организаторите подготвят 6-километрово трасе по живописните пътеки на Балкана. Маршрутът включва 300 метра положителна денивелация и съчетава технически участъци, изкачвания и спускания, които ще проверят физическата подготовка и психическата устойчивост на състезателите.

"Радвам се, че Свети Влас отново ще бъде домакин на такова атрактивно състезание. Подкрепяме инициативата и очакваме много участници и зрители", заяви за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов.

Форматът на RAT WHO е нестандартен и поставя акцент върху издръжливостта. Участниците стартират на всеки кръгъл час по едно и също трасе. Всеки, който успее да финишира в рамките на определеното време, продължава в следващия старт. Закъснелите отпадат. Допълнително предизвикателство е, че с всяка следваща обиколка времето за завършване намалява с 3 минути.

Събитието е напълно безплатно за участниците. Всеки желаещ може да наблюдава и подкрепя състезателите на живо.

Стартовете започват в 10:00 часа (60 минути лимит), като времето постепенно се редуцира – 11:00 (57 мин), 11:57 (54 мин), 12:51 (51 мин), 13:42 (48 мин), 14:30 (45 мин), 15:15 (42 мин), 15:57 (39 мин), 16:36 (36 мин), 17:12 (33 мин), 17:45 (30 мин), 18:15 (27 мин) и така до определянето на последния оцелял участник.

Старт-финалната зона ще бъде разположена на площада пред църквата "Свети Атанасий" в Свети Влас. Оттам трасето търгва към 6-километров маршрут, преминаващ по планинските пътеки над Свети Влас, включващ изкачване на емблематичния връх в Еминската планина.

Идеята за надпреварата е на българския ултрамаратонец и планински бегач Пирин Галов, познат с участията и призовите си класирания в едни от най-тежките планински състезания у нас и в чужбина. Форматът е вдъхновен от международното ултрабегаческо събитие "Run Around The Clock" (RATCU), което съчетава стратегия, издръжливост и тактическо разпределение на силите.

"Любители на спорта - Несебър" е познат и като организатор на "Полумаратон Несебър", който ежегодно през декември привлича стотици участници от цялата страна.