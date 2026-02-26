Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Над 80 бегачи ще стартират в планинска надпревара за издръжливост край Свети Влас

Над 80 бегачи ще стартират в планинска надпревара за издръжливост край Свети Влас

  • 26 фев 2026 | 11:46
  • 207
  • 0
Над 80 бегачи ще стартират в планинска надпревара за издръжливост край Свети Влас

Повече от 80 състезатели ще стартират в неделя (1 март) в центъра на Свети Влас в планинското състезание RAT WHO, съобщиха организаторите. След дебютното си издание през 2024 година, надпреварата се провежда отново с по-мащабна организация и допълнителни предизвикателства за участниците.

За трета поредна година организатор на събитието е "Любители на спорта - Несебър", с подкрепата на Кметство Свети Влас. Организаторите подготвят 6-километрово трасе по живописните пътеки на Балкана. Маршрутът включва 300 метра положителна денивелация и съчетава технически участъци, изкачвания и спускания, които ще проверят физическата подготовка и психическата устойчивост на състезателите.

"Радвам се, че Свети Влас отново ще бъде домакин на такова атрактивно състезание. Подкрепяме инициативата и очакваме много участници и зрители", заяви за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов.

Форматът на RAT WHO е нестандартен и поставя акцент върху издръжливостта. Участниците стартират на всеки кръгъл час по едно и също трасе. Всеки, който успее да финишира в рамките на определеното време, продължава в следващия старт. Закъснелите отпадат. Допълнително предизвикателство е, че с всяка следваща обиколка времето за завършване намалява с 3 минути.

Събитието е напълно безплатно за участниците. Всеки желаещ може да наблюдава и подкрепя състезателите на живо.

Стартовете започват в 10:00 часа (60 минути лимит), като времето постепенно се редуцира – 11:00 (57 мин), 11:57 (54 мин), 12:51 (51 мин), 13:42 (48 мин), 14:30 (45 мин), 15:15 (42 мин), 15:57 (39 мин), 16:36 (36 мин), 17:12 (33 мин), 17:45 (30 мин), 18:15 (27 мин) и така до определянето на последния оцелял участник.

Старт-финалната зона ще бъде разположена на площада пред църквата "Свети Атанасий" в Свети Влас. Оттам трасето търгва към 6-километров маршрут, преминаващ по планинските пътеки над Свети Влас, включващ изкачване на емблематичния връх в Еминската планина.

Идеята за надпреварата е на българския ултрамаратонец и планински бегач Пирин Галов, познат с участията и призовите си класирания в едни от най-тежките планински състезания у нас и в чужбина. Форматът е вдъхновен от международното ултрабегаческо събитие "Run Around The Clock" (RATCU), което съчетава стратегия, издръжливост и тактическо разпределение на силите.

"Любители на спорта - Несебър" е познат и като организатор на "Полумаратон Несебър", който ежегодно през декември привлича стотици участници от цялата страна.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Саръбоюков: Искам да съм шампион и се доближавам до тази цел

Саръбоюков: Искам да съм шампион и се доближавам до тази цел

  • 25 фев 2026 | 22:10
  • 858
  • 1
Ружди Ружди е "Спортист номер 1 с увреждания" за 2025-а

Ружди Ружди е "Спортист номер 1 с увреждания" за 2025-а

  • 25 фев 2026 | 20:04
  • 586
  • 1
Божидар Саръбоюков е на девето място в анкетата "Спортист на годината 2025"

Божидар Саръбоюков е на девето място в анкетата "Спортист на годината 2025"

  • 25 фев 2026 | 19:30
  • 980
  • 5
Саръбоюков: 2025 година беше най-успешната за мен, надявам се да говорим по същия начин и за 2026-а

Саръбоюков: 2025 година беше най-успешната за мен, надявам се да говорим по същия начин и за 2026-а

  • 25 фев 2026 | 18:12
  • 745
  • 0
Георги Павлов пред Sportal.bg: Божидар може да е световна звезда в леката атлетика

Георги Павлов пред Sportal.bg: Божидар може да е световна звезда в леката атлетика

  • 25 фев 2026 | 18:05
  • 661
  • 2
Гаут Гаут на стотна от историята след рекорд на 100 метра

Гаут Гаут на стотна от историята след рекорд на 100 метра

  • 25 фев 2026 | 15:56
  • 1643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 7598
  • 46
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 3875
  • 13
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 15032
  • 11
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 16248
  • 5
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 5149
  • 7
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 22975
  • 12