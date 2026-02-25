Ружди Ружди е "Спортист номер 1 с увреждания" за 2025-а

Ружди Ружди заслужи наградата "Спортист номер 1 с увреждания" на България за 2025 година.

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Ружди спечели безапелационно анкетата сред 117 спортни журналисти.

"Благодаря на всички, които гласуваха за мен. Благодаря на ММС, на Българската параолимпийска федерация за подкрепата. Благодаря на треньора ми Радостин Тодоров за всичко, което прави за мен. Пожелавам на всички спортисти една успешна година", каза победителят в анкетата.

Ружди спечели шестата си световна титла през септември 2025-а и постави нов световен рекорд в тласкането на гюле от 12.94 метра. Отделно в изключително успешната си кариера той е двукратен златен медалист от Параолимпийски игри - в Рио 2016 и Париж 2024, като в Токио 2021 печели сребро.

Легендата на българската спортна стрелба и председател на БОК Весела Лечева награди Ружди Ружди.

"Най-често споменаваната дума тази вечер е "вдъхновение", така че и аз ще ви нарека вдъхновители", започна речта си Лечева. "Само броени часове изминаха от закриването на Зимните олимпийски игри България може да каже, че ги изпрати като най-успешните ни за ХХI век.

Запомнящи са бронзовите медали на Лора и Тервел, но и призовите класирания в топ 10 на Влади Зографски и Милена Тодорова. Нашето младо поколение стана любимо на международните медии и фенове - нашите прекрасни талантливи спортисти показаха, че са на най-високо ниво и знаят чужди езици.

Вие, мили спортисти, заслужавате нашата най-голяма подкрепа и най-големи адмирации. Вие заслужавате най-големите отличия и ще ги постигнете, защото се трудите много. Поздравления на вашите треньори и ръководства. Най-вече за смелите и трудни решения.

2025 година беше една от най-успешните години в спорта - незабравими ще останат постиженията на Карлос Насар, на Божидар Саръбоюков, на Стилияна Николова, сълзите от радост на волейболистите. Разбира се, нашите световни шампионки за девойки също. Поздравления за всички, които написаха имената си със златни букви в нашата спортна история.

Няма по-красиво нещо от спорта и няма по-високо от олимпийския и световния връх - пожелавам го на всички в залата", каза Лечева.