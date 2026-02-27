Насрочиха отложените мачове от Североизточната Трета лига

Лошите метеорологични условия през миналия уикенд отложиха шест двубоя от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. Зоналният съвет на БФС – Варна определи новите дати, когато ще се проведат въпросните срещи.
Североизточната Трета лига – XVIII кръг
21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:
Аксаково (Аксаково) - Черно море II (Варна) 3:4
В Добрич: Устрем (Дончево) - Фратрия II (Варна) 5:0
17 март 2026 г., вторник, 15:00 часа:
В Каспичан: Ботев (Нови пазар) - Спартак II (Варна)
18 март 2026 г., сряда, 15:00 часа:
Доростол (Силистра) - Бенковски (Исперих)
СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Септември (Тервел)
Олимпик (Варна) - Черноломец (Попово)
18 март 2026 г., сряда, 15:30 часа:
Лудогорец III (Разград) - Рилци (Добрич)
18 март 2026 г., сряда, 17:30 часа:
Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец (Балчик)
Светкавица (Търговище) – почива