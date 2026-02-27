Популярни
Насрочиха отложените мачове от Североизточната Трета лига

  • 27 фев 2026 | 12:28

  • 27 фев 2026 | 12:28
  • 214
  • 0
Насрочиха отложените мачове от Североизточната Трета лига

Лошите метеорологични условия през миналия уикенд отложиха шест двубоя от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. Зоналният съвет на БФС – Варна определи новите дати, когато ще се проведат въпросните срещи.

Североизточната Трета лига – XVIII кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Аксаково (Аксаково) - Черно море II (Варна)  3:4

В Добрич: Устрем (Дончево) - Фратрия II (Варна)  5:0

17 март 2026 г., вторник, 15:00 часа:

В Каспичан: Ботев (Нови пазар) - Спартак II (Варна)

18 март 2026 г., сряда, 15:00 часа:

Доростол (Силистра) - Бенковски (Исперих)

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Септември (Тервел)

Олимпик (Варна) - Черноломец (Попово)

18 март 2026 г., сряда, 15:30 часа:

Лудогорец III (Разград) - Рилци (Добрич)

18 март 2026 г., сряда, 17:30 часа:

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец (Балчик)

Светкавица (Търговище) – почива

