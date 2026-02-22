Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Североизточна Трета лига
  3. Отложиха още два мача на Североизток

Отложиха още два мача на Североизток

  • 22 фев 2026 | 11:14
  • 370
  • 2
Отложиха още два мача на Североизток

Мачовете на Ботев (Нови пазар) със Спартак II (Варна) и на Лудогорец III (Разград) с Рилци (Добрич) няма да се проведат днес както е по програма. Причината – лошите метеорологични условия. Срещите от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига се отлагат, като допълнително ще се насрочи нова дата за изиграването им.

От кръга се проведоха само два двубоя.

Отложените срещи от Североизточната Трета лига – XVIII кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Аксаково (Аксаково) - Черно море II (Варна)  3:4

В Добрич: Устрем (Дончево) - Фратрия II (Варна)  5:0

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец (Балчик) отложен

Доростол (Силистра) - Бенковски (Исперих) отложен

21 февруари 2026 г., събота, 15:00 часа:

Олимпик (Варна) - Черноломец (Попово) отложен

22 февруари 2026 г., неделя, 14:00 часа:

В Каспичан: Ботев (Нови пазар) - Спартак II (Варна) отложен

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Септември (Тервел) отложен

22 февруари 2026 г., неделя, 15:30 часа:

Лудогорец III (Разград) - Рилци (Добрич) отложен

Светкавица (Търговище) – почива

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вихрен се раздели с французин

Вихрен се раздели с французин

  • 22 фев 2026 | 09:41
  • 1017
  • 0
Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 08:00
  • 18088
  • 38
Здрав сблъсък под Аязмото

Здрав сблъсък под Аязмото

  • 22 фев 2026 | 07:37
  • 3662
  • 6
Петров титуляр при загуба от ПСВ

Петров титуляр при загуба от ПСВ

  • 21 фев 2026 | 21:52
  • 1868
  • 0
Величков каза какво е в основата на възхода в ЦСКА и заяви: Класирането не ни задоволява, няма срамна работа

Величков каза какво е в основата на възхода в ЦСКА и заяви: Класирането не ни задоволява, няма срамна работа

  • 21 фев 2026 | 20:23
  • 4160
  • 15
Христо Янев със силни думи за Джони и Любо

Христо Янев със силни думи за Джони и Любо

  • 21 фев 2026 | 20:00
  • 3336
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 11:22
  • 10234
  • 48
Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

  • 22 фев 2026 | 10:45
  • 6838
  • 8
Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 07:56
  • 8093
  • 2
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

  • 22 фев 2026 | 07:08
  • 14232
  • 33
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 5391
  • 0
Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

  • 22 фев 2026 | 11:26
  • 2520
  • 2