Отложиха още два мача на Североизток

Мачовете на Ботев (Нови пазар) със Спартак II (Варна) и на Лудогорец III (Разград) с Рилци (Добрич) няма да се проведат днес както е по програма. Причината – лошите метеорологични условия. Срещите от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига се отлагат, като допълнително ще се насрочи нова дата за изиграването им.

От кръга се проведоха само два двубоя.

Отложените срещи от Североизточната Трета лига – XVIII кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Аксаково (Аксаково) - Черно море II (Варна) 3:4

В Добрич: Устрем (Дончево) - Фратрия II (Варна) 5:0

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец (Балчик) отложен

Доростол (Силистра) - Бенковски (Исперих) отложен

21 февруари 2026 г., събота, 15:00 часа:

Олимпик (Варна) - Черноломец (Попово) отложен

22 февруари 2026 г., неделя, 14:00 часа:

В Каспичан: Ботев (Нови пазар) - Спартак II (Варна) отложен

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Септември (Тервел) отложен

22 февруари 2026 г., неделя, 15:30 часа:

Лудогорец III (Разград) - Рилци (Добрич) отложен

Светкавица (Търговище) – почива