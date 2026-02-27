Популярни
  Бдин (Видин)
  2. Бдин (Видин)
  Мартин Методиев: Всяка грешка може да е фатална

Мартин Методиев: Всяка грешка може да е фатална

  • 27 фев 2026 | 11:54
  • 305
  • 1

Утре, Бдин (Видин) приема Ком (Берковица) в междуобластна квалификация на Северозападна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

„Двубоят е турнирен и трябва да завърши с победител. Ще е интересно и оспорвано. Един срещу друг излизат два отбора с доста опит у футболистите си. В такива мачове, пределната концентрация е много важен фактор, защото всяка грешка може да се окаже фатална. Имаме потенциал за краен успех. Дано да го демонстрираме“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.

