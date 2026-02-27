Георги Симеонов: Очаквам футбол

Вторият отбор на Спартак (Варна) приема утре едноименния тим на Аксаково. Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Всеки мач е от изключително важно значение за израстването на младите ни футболисти. Когато печелим е бонус, защото добиваме увереност. Предстои ни да играем със съперник, който залага на футболните си умения. Ние разчитаме на същото. Очаквам чисто футболно надиграване. Разбира се ще търсим и пълен успех“, коментира пред Sportal.bg Георги Симеонов, треньор на варненци.