Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) се усъмни в aвтентичността на подадения сигнал срещу клуба

Спартак (Варна) се усъмни в aвтентичността на подадения сигнал срещу клуба

  • 26 фев 2026 | 12:06
  • 405
  • 0
Спартак (Варна) се усъмни в aвтентичността на подадения сигнал срещу клуба

Спартак (Варна) излезе с официална позиция относно проверката на Икономическа полиция, която се извършва в клуба. От информацията на "соколите" става ясно, че жалбоподавателите, които са били привикани във връзка със сигнала, не са били запознати в неговото съдържание, а тези обстоятелства поставят под сериозно съмнение автентичността на сигнала.

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Ето какво написаха от клуба:

"Уважаеми привърженици,

Във връзка с подадения сигнал до Икономическа полиция Ви информираме, че в хода на извършваната проверка по-голямата част от изисканите документи на Спартак Варна вече са предоставени. Останалите счетоводни документи се комплектоват и ще бъдат внесени в пълен обем. Предстои и разпит на членове на Управителния съвет.

В сигнала като негови инициатори са посочени между 15 и 20 членове на Общото събрание, като същият е изпратен по електронна поща.

През последните два дни с нас се свързаха именно тези лица, посочени като жалбоподатели, които са били привикани във връзка със сигнала. Те категорично заявяват, че не са подавали подобен сигнал и не са били запознати с неговото съдържание. Тези обстоятелства поставят под сериозно съмнение автентичността на сигнала и повдигат въпроси относно начина, по който са използвани личните им данни.

Използваме случая с комплектоването на документите, за да подготвим цялостен пакет от информация, който ще бъде представен и пред Вас. Целта ни е да бъдем напълно прозрачни и подготвени. След приключване на процедурата ще организираме среща, на която ще представим всички изискани документи, поставените въпроси и информацията, с която разполагаме, в рамките на закона.

Продължаваме да работим отговорно и ще Ви държим своевременно информирани за развитието на случая".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) с нова придобивка

Спартак (Варна) с нова придобивка

  • 26 фев 2026 | 09:43
  • 1376
  • 6
От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

От Арда за Попето: Измишльотини са, че се е скарал с Тунчев

  • 26 фев 2026 | 09:26
  • 3943
  • 10
Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

Вълшебния мустак бил пожарен вариант за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 09:24
  • 5438
  • 4
Веласкес закри тренировките на Левски

Веласкес закри тренировките на Левски

  • 26 фев 2026 | 09:23
  • 1443
  • 4
ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

  • 26 фев 2026 | 09:17
  • 1649
  • 1
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 15108
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 7610
  • 46
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 3909
  • 13
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 15108
  • 11
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 16329
  • 5
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 5169
  • 7
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 22994
  • 12