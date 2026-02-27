Балтанов: Сега идва по-трудното

Треньорът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов е на път да си спечели титулярно място на поста, след като първоначално беше назначен за временен вариант. Юношата на Левски, който си изгради статут на легенда на Ботев, стартира като старши треньор на "канарчетата“ с голяма победа над Лудогорец. Ето какво сподели Лъчо в интервю за "Мач Телеграф".

– Как успяхте да вдигнете играчите след неуспешния старт през пролетта, за да изиграят толкова силен мач срещу Лудогорец?



– Работихме много през седмицата както тактически, така и психологически. Поговорихме с всички. Ефектът беше положителен и се радвам, че изиграха мач на толкова високо ниво. Най-трудното идва сега, след такъв двубой – да задържим това ниво и даже да надградим. Надявам се и искам да пренесем тази инерция от срещата с Лудогорец и в тази с Монтана.



– След края на мача с Лудогорец събрахте играчите в кръг. Какво си казахте?

– Поздравих ги за добрата игра и им казах, че трябва да се гордеят, че са част от този Ботев Пловдив и са изиграли такъв мач. Също, че ако искаме да растем и да сме добър отбор, трябва да играем всеки мач по този начин. Разполагаме с много добри футболисти в съблекалнята и вярвам във всеки един. Тези играчи могат да върнат хората по трибуните.



– Ботев влиза в серия от два мача срещу отбори, които са в зоната на изпадащите, като Монтана и Септември. Може ли с потенциални 6 точки от тези мачове да се помисли за нещо по-сериозно?



– Аз гледам първо потенциалния ни следващ мач и мисля за него. Искам от футболистите да дадат в него максимума от възможностите си, да не се главозамайват от добрата игра и победата срещу Лудогорец, а да сме здраво стъпили на земята. Не искам да говорим за класиране и т.н., а искам да се стабилизираме игрово, да сме постоянни, а след това вече ще мислим.



– Ще продължи ли младата вълна в Ботев Пловдив?



– Те са част от отбора, естествено. Харесвам много младите футболисти, нашата школа е една от водещите и е нормално да даваме шанс на тези футболисти. Но искам да кажа нещо – на никого нищо даром няма да дам, трябва да си го заслужат. Всеки шанс, който им се дава, трябва да бъде сграбчен от тях. Искам да растат всеки изминал ден и да слушат треньорския щаб.

– Селекцията бе мащабна, всички ли новопривлечени футболисти попадат в плановете Ви?



– Всички ще получат шанс до края на първенството, вече си зависи от тях дали ще покажат това, което изискваме от тях. Аз наблюдавам в нашите футболисти всеки ден пределна мотивация и мисля, че няма да има проблем.



– Целите на Ботев до края на шампионата са?



– Скромно. Ще работим както казах, гледаме си всеки следващ мач. Аз и като футболист бях амбициозен. Разбира се, искам отборът да се изкачва в класирането. Но искам както в мача с Лудогорец, скромно и здраво стъпили на земята, а и на терена да показваме, че сме по-добрият отбор.



– Надявате ли се да бъдете старши треньор на Ботев дългосрочно?



– Вижте, аз съм отдавна в Ботев и винаги съм помагал на клуба. Каквото има да става, ще става. Сега всичките ми мисли са концентрирани за мача с Монтана, а след това и за следващия, защото целта ни е да прогресираме и да печелим точки.



– Според мнозина, след победата над Лудогорец, направихте един от бившите си тимове, Левски, шампион. Как гледате на тези твърдения?



– Не обръщам внимание. Аз си гледам Ботев. Да, Левски увеличи аванса си на върха след победата ни над Лудогорец, но първенството е много дълго и има още доста мачове. Никога не се знае на 100% какво ще се случи в директните срещи. Пожелавам успех на всички отбори, които се борят за титлата, а който е най-заслужил, нека я спечели, но със сигурност Левски е по-близо от останалите в момента.