Лъчо Балтанов ще трябва да решава проблеми в защитата на Ботев (Пд)

Защитата държи на тръни новия треньор на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов за днешното гостуване на последния в класирането Монтана. Сблъсъкът на „Огоста“ е от 15:15 часа. Настроението при жълто-черните е приповдигнато след гръмката победа с 2:1 над Лудогорец. Срещу хегемоните обаче централният защитник Никола Солдо получи червен картон, който му донесе наказание от един двубой. Вариантите за негов заместник днес са два. Първият е до Ивайло Видев да започне завърналият се през зимата на „Колежа“ Антоан Конте. Той обаче направи много слаб мач срещу Левски (0:3) на „Герена“. Другата опция пред младия наставник е да заложи на Симеон Петров. Последният обаче доскоро лекуваше контузия. Затова и до последно Балтанов ще се колебае кого да пусне на терена.

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

За мача на „Огоста“ обаче треньорът ще има значително повишена офанзивна мощ. Причината е, че на негово разположение ще бъдат капитанът Тодор Неделев и Емерсон Родригес. Офанзивният халф и крилото не играха срещу Лудогорец, защото разградчани държат правата им и те са преотстъпени в Ботев. Сега обаче ще бъдат титуляри. Колумбиецът, който бе заточен в дубъла на “орлите”, вече изигра 2 мача в елита за Ботев, като веднъж попадна в стартовата единайсеторка. Това се очаква да се случи и срещу последния в класирането.

Канарчетата са на 11-о място във временното подреждане, но са само на три точки зад затварящия Топ 8 Арда. Така че именно попадане в групата от 5-а до 8-а позиция ще е целта пред отбора до края на редовния дял на кампанията.