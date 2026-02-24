Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  3. Мирослав Косев: Хубава победа, но показахме и колебания

Мирослав Косев: Хубава победа, но показахме и колебания

  • 24 фев 2026 | 07:34
  • 514
  • 0
Мирослав Косев: Хубава победа, но показахме и колебания

Лидерът Несебър започна пролетния полусезон с разгром – 5:0 над гостуващия му Димитровград. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Старши треньорът Мирослав Косев коментира пред клубни сайт.

Летящ старт за Несебър
Летящ старт за Несебър

„Изиграхме добър мач, в който доминирахме през по-голяма част от игровото време. Благодарен съм на момчетата, че влязоха мотивирани и концентрирани, поддържайки добър ритъм на игра през по-голямата част. Най-хубавото е, че вкарахме хубави голове и създадохме доста положения за отбелязване. Имаше и няколко моменти на колебания през мача, в които допускахме противника в близост до нашата врата, с възможност да ни отбележи гол. Моменти, които подсказват, че има какво да подобрим при играта в защита, където и ще акцентираме през тази седмица“.

Снимка: ofcnesebar.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес изгледа на живо загубата на Лудогорец на "Колежа"

Веласкес изгледа на живо загубата на Лудогорец на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 20:51
  • 9206
  • 8
Балтанов: Това е дух и сърце! Победихме може би най-добрия отбор в България

Балтанов: Това е дух и сърце! Победихме може би най-добрия отбор в България

  • 23 фев 2026 | 20:27
  • 12557
  • 25
Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

  • 23 фев 2026 | 20:19
  • 13390
  • 36
Николай Минков: На Ботев му приляга да е в челните места

Николай Минков: На Ботев му приляга да е в челните места

  • 23 фев 2026 | 20:17
  • 1792
  • 5
Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 103356
  • 815
Вихрен привлече френски нападател

Вихрен привлече френски нападател

  • 23 фев 2026 | 19:50
  • 1525
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

  • 24 фев 2026 | 07:00
  • 6167
  • 16
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 2432
  • 0
Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 103356
  • 815
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 30783
  • 58
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 8552
  • 4
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 56112
  • 103