Мирослав Косев: Хубава победа, но показахме и колебания

Лидерът Несебър започна пролетния полусезон с разгром – 5:0 над гостуващия му Димитровград. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Старши треньорът Мирослав Косев коментира пред клубни сайт.

Летящ старт за Несебър

„Изиграхме добър мач, в който доминирахме през по-голяма част от игровото време. Благодарен съм на момчетата, че влязоха мотивирани и концентрирани, поддържайки добър ритъм на игра през по-голямата част. Най-хубавото е, че вкарахме хубави голове и създадохме доста положения за отбелязване. Имаше и няколко моменти на колебания през мача, в които допускахме противника в близост до нашата врата, с възможност да ни отбележи гол. Моменти, които подсказват, че има какво да подобрим при играта в защита, където и ще акцентираме през тази седмица“.

Снимка: ofcnesebar.com