Брентфорд обвърза за дълго мениджъра си

Брентфорд обяви официално, че обвързва дългосрочно мениджъра си Кийт Андрюс. Младият специалист подписа нов договор с "пчеличките" чак до лятото на 2032 г.

Под ръководството на Андрюс тимът от западен Лондон се намира на седмо място във Висшата лига през този сезон, като достигна до Нова година с рекорден за клуба брой точки на този етап от кампанията.

🖊️ We are delighted to announce that Keith Andrews has signed a new contract as Head Coach through to the summer of 2032



Congratulations Chief 🫡 — Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2026

Ирландецът също така изведе отбора до четвъртфинал за Карабао Къп и до петия кръг на ФА Къп, където Брентфорд ще гостува на Уест Хам.

„Когато Кийт прие работата миналото лято, той подписа тригодишен договор, но намерението ни винаги е било да го преразгледаме при първа възможност. Предвид напредъка ни през този сезон, наистина съм щастлив, че договорихме това удължаване в рамките на първите девет месеца“, заяви футболният директор на Брентфорд Фил Джайлс.

"It is an amazing football club, filled with amazing people. I would love to continue to build" 💬



Keith Andrews reflects on his new contract as our Head Coach pic.twitter.com/6RY8JvV1G0 — Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2026

"Това е невероятен футболен клуб, пълен с невероятни хора. Бих искал да продължа да градя", заяви самият Андрюс.

45-годишният ирландец беше назначен за старши треньор на Брентфорд през юни 2025 г. след напускането на Томас Франк в посока Тотнъм. Първоначално той се присъедини към клуба като треньор по статични положения през юли 2024 г., идвайки от Шефилд Юнайтед, където беше част от треньорския екип на Крис Уайлдър.

6 more years of Keith Andrews 🤩 pic.twitter.com/B1Zh5zUYEP — Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2026

Преди това 45-годишният специалист беше помощник-треньор на Стивън Кени по време на тригодишния му престой начело на националния отбор на Ейре (2020-2023) и изпълняваше същата длъжност в МК Донс през сезон 2015/16 в Чемпиъншип.

Снимки: Imago