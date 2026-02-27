Популярни
  3. Брентфорд обвърза за дълго мениджъра си

  • 27 фев 2026 | 11:08
Брентфорд обяви официално, че обвързва дългосрочно мениджъра си Кийт Андрюс. Младият специалист подписа нов договор с "пчеличките" чак до лятото на 2032 г.

Под ръководството на Андрюс тимът от западен Лондон се намира на седмо място във Висшата лига през този сезон, като достигна до Нова година с рекорден за клуба брой точки на този етап от кампанията.

Ирландецът също така изведе отбора до четвъртфинал за Карабао Къп и до петия кръг на ФА Къп, където Брентфорд ще гостува на Уест Хам.

„Когато Кийт прие работата миналото лято, той подписа тригодишен договор, но намерението ни винаги е било да го преразгледаме при първа възможност. Предвид напредъка ни през този сезон, наистина съм щастлив, че договорихме това удължаване в рамките на първите девет месеца“, заяви футболният директор на Брентфорд Фил Джайлс.

"Това е невероятен футболен клуб, пълен с невероятни хора. Бих искал да продължа да градя", заяви самият Андрюс.

45-годишният ирландец беше назначен за старши треньор на Брентфорд през юни 2025 г. след напускането на Томас Франк в посока Тотнъм. Първоначално той се присъедини към клуба като треньор по статични положения през юли 2024 г., идвайки от Шефилд Юнайтед, където беше част от треньорския екип на Крис Уайлдър.

Преди това 45-годишният специалист беше помощник-треньор на Стивън Кени по време на тригодишния му престой начело на националния отбор на Ейре (2020-2023) и изпълняваше същата длъжност в МК Донс през сезон 2015/16 в Чемпиъншип.

Снимки: Imago

