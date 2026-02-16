Популярни
  Sportal.bg
  Брентфорд
  3. Брентфорд се нуждаеше от автогол, за да преодолее Макълсфийлд за ФА Къп

Брентфорд се нуждаеше от автогол, за да преодолее Макълсфийлд за ФА Къп

  • 16 фев 2026 | 23:23
  • 221
  • 0
Брентфорд се нуждаеше от автогол, за да преодолее Макълсфийлд за ФА Къп

Брентфорд имаше доста трудности да се пребори за място на 1/8-финалите на ФА Къп. Лондончани спечелиха с минималното 1:0 гостуването си на Макълсфийлд от четвъртия кръг, но все пак не допуснаха изненада и продължават напред в турнира.

"Пчеличките" бяха по-активният от двата отбора, но голът така и не идваше. Късметът все пак се усмихна на гостите в 70-ата минута, когато Аарън Хики достигна до една топка на аутлинията и центрира пред вратата, където Сам Хийткор не се ориентира добре и отклони с глава кълбото в собствената си врата за 0:1.

Това се оказа и единственият гол в мача, с който Брентфорд стигна до успеха и елиминира съперника си.

По този начин "пчеличките" станаха предпоследният отбор, който си осигури място на 1/8-финалите на турнира. Изтегленият по-рано днес жребий пък отреди в следващия кръг те да гостуват на Уест Хам в своеобразно лондонско дерби.

Снимки: Gettyimages

